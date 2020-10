Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : Eurotunnel, un nouveau service anticipe le Brexit Cercle Finance • 29/10/2020 à 17:38









(CercleFinance.com) - Eurotunnel Le Shuttle Fret annonce ce jour le lancement d'un service novateur et unique sur le marché, Eurotunnel Border Pass, portefeuille virtuel, créé et sécurisé par Eurotunnel, destiné à ses clients transporteurs dans le cadre du Brexit. Eurotunnel Border Pass permet de faire circuler les informations nécessaires au passage de la marchandise, du transporteur à Eurotunnel puis d'Eurotunnel aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée, sans que le chauffeur ait besoin de descendre du camion en passant la frontière, ni même de présenter de document en arrivant sur place.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.19%