Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : Eurotunnel 'se félicite' du plan de reprise Cercle Finance • 14/05/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Getlink indique ce jeudi qu'Eurotunnel 'se félicite du plan du gouvernement français en faveur d'une saison touristique responsable et sûre pour tous'. 'Depuis plusieurs semaines, les équipes d'Eurotunnel se sont préparées à cette reprise pour favoriser le lien vital entre le Royaume-Uni, la France et les autres pays européens. Les investissements réalisés pour une frontière intelligente et sanitairement sûre depuis trois ans prouvent encore plus leur utilité dans ces circonstances', détaille le groupe.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -4.21%