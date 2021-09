Getlink et CargoBeamer proposent le premier service ferroviaire transmanche de fret non accompagné

(AOF) - Eurotunnel et CargoBeamer ont signé un partenariat afin de lancer un nouveau service de transport 100% ferroviaire de fret non accompagné sur le détroit, au départ de Calais et à destination d’Ashford. Le prolongement de l’autoroute ferroviaire au départ de Perpignan vers Ashford s’inscrit comme une suite logique dans l‘optique de développement d’un futur réseau intermodal international entre la Manche et la méditerranée.

Un second service au départ de Domodossola, dans la région des Alpes italiennes, vers Calais sera également prolongé jusqu'à Ashford après son lancement début octobre.

" Ces deux services, qui permettront d'économiser chacun 8 000 tonnes de CO2, répondent à une volonté de décarboner le transport de marchandises et favoriser le report modal ", a expliqué Getlink.

Cette ouverture d'un service de fret non accompagné permet également de solutionner en partie la problématique liée à la pénurie de chauffeurs routiers observée en Europe et en Grande-Bretagne ainsi que de décongestionner les autoroutes.

Ce nouveau service, s'appuie sur les expertises complémentaires des deux entreprises. Ainsi, Getlink apporte non seulement la rapidité, la flexibilité et la fiabilité inhérentes aux Navettes Eurotunnel mais également son expertise du passage fluide de la frontière et de maintenance des wagons au Terminal CargoBeamer de Calais via Europorte. Tandis que CargoBeamer fait profiter ses clients de son expertise commerciale et logistique grâce à ses autoroutes ferroviaires au départ de Perpignan et Domodossola.

