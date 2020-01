Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : en repli après les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 13/01/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un repli de près de 1,5% en fin de journée. Barclays estime qu'Eurostar sera impacté par les grèves des chemins de fer français qui a débuté le 5 décembre. ' 40% de la capacité a été annulée au cours de la première semaine, un nombre qui s'est amélioré depuis, mais des éléments montrent que les trains étaient loin d'être pleins ' indique le bureau d'analyses. Dans l'ensemble, Barclays s'attend à une baisse du trafic de 3% pour Eurostar, une baisse de 6% pour Truck Shuttle et de 1% pour Car Shuttle au 4ème trimestre 2019. ' En conséquence, nous prévoyons un EBITDA 2019 de 562 millions d'euros, en baisse de 1%, en ligne avec les prévisions de la société (563 millions d'euros au taux de change actuel) ' rajoutent les analystes. Barclays ajuste son objectif de cours à 15 E (contre 13 E), à la suite de la récente hausse du GBP / EUR mais confirme sa recommandation à ' pondérer en ligne '.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.30%