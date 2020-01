Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : en légère hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 23/01/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - Le titre Getlink avance ce matin de +0,3%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après la publication d'un CA au T4 en baisse de -3,9% mais 'sans surprise'. 'Sans surprise, la performance est pénalisée par les navettes (-3.8%) alors que le réseau ferroviaire résiste mieux (-1.4%) malgré une baisse du trafic de 5.2% sur le trimestre. Au global, le chiffre d'affaires sur l'année est quasiment stable tirée par le réseau ferroviaire', relève le broker. Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 19,10 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +23%.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.97%