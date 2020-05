Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : en hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 20/05/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le titre Getlink avance de +1% ce mercredi, même si l'analyste Oddo BHF annonce revoir légèrement à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 15,10 à 14,9 euros, tout en confirmant sa recommandation 'Achat'. 'Nos nouvelles hypothèses de trafic ainsi que la mise à jour des hypothèses de devises nous conduisent à abaisser nos estimations d'EBITDA 2020 de 24% et de 9% pour 2021 (avec cependant un impact positif des effets devises sur la dette). Nous abaissons par ailleurs nos hypothèses de Capex (-20 ME)', explique le broker, qui retient 'une année noire mais toujours des atouts dans la manche'. La nouvelle cible du broker laisse entrevoir un potentiel de hausse de +34%.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.80%