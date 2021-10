Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : émission obligataire 'verte' additionnelle information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Getlink annonce son intention de lancer une émission obligataire 'verte' additionnelle qui viendra compléter les obligations 'vertes' seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission obligataire d'un montant principal de 700 millions d'euros. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au financement d'actifs 'verts' et des frais et dépenses relatifs à cette émission. La souscription ne sera pas ouverte aux investisseurs particuliers. Getlink a désigné BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe en qualité de coordinateurs globaux associés et teneurs de livres actifs, et Société Générale en qualité de teneur de livres global. Le résultat de l'émission obligataire additionnelle sera confirmé en fin de semaine.

