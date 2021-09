Getlink : ElecLink : première connexion du câble aux réseaux électriques

(AOF) - ElecLink, l'interconnecteur entre la France et le Royaume-Uni passant par le Tunnel sous la Manche, a transmis de l'électricité pour la première fois entre les réseaux français (RTE) et britannique (National Grid). Les premiers tests d'électrisation du câble ont commencé dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 01 septembre avec succès, après l'achèvement des travaux de tirage du câble cet été. Ils ont été menés avec l'accord des autorités de sécurité (CIG, EPSF) et en collaboration avec les entreprises spécialisées : Siemens et Eurailtest (filiale de la SNCF).

La campagne de tests va durer quelques semaines. Elle va permettre de rédiger le dossier de sécurité en vue de la mise en service définitive du projet.

Le groupe vise une mise en service commerciale de l'interconnecteur en mi-2022.

