Getlink : effort supplémentaire pour le Shuttle ce week-end

(CercleFinance.com) - Eurotunnel indique que la journée du 14 août, veille du début de la mise en place de la quarantaine par le Royaume Uni, l'a vu augmenter de 30% les capacités de son Shuttle en ajoutant 22 départs supplémentaires. Le Shuttle a ainsi transporté plus de 30.000 passagers dans la journée. Des équipes supplémentaires sont venues sur les terminaux pour permettre aux 11.600 véhicules de charger rapidement les navettes.

