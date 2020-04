Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : dividende annulé et plan d'adaptation Cercle Finance • 03/04/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Getlink indique que son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer lors de son assemblée générale le paiement du dividende de 0,41 euro par action au titre de 2019, dont le versement aurait représenté un décaissement de 225,5 millions d'euros en mai. A compter du 1er avril, le groupe a mis en place une activité à temps partiel pour 2.339 salariés français et travaille sur un schéma équivalent pour les Britanniques. Jacques Gounon a proposé que son salaire soit réduit pendant que cet effort est demandé aux salariés. Le conseil a aussi décidé que l'assemblée générale du 30 avril se tiendra à titre exceptionnel sans que ses actionnaires et personnes ayant le droit d'y assister, ne soient physiquement présents, c'est-à-dire à huis-clos.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.55%