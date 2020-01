Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : dissociation des fonctions de Président et de DG Cercle Finance • 30/01/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Getlink a décidé de mettre en oeuvre la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général au 1er juillet 2020. A compter de cette date Yann Leriche est nommé Directeur Général et Jacques Gounon sera Président non exécutif du conseil d'administration. Jacques Gounon conservera la fonction de Président-directeur général jusqu'à l'entrée en fonction de Yann Leriche. À compter du 1er juillet 2020, Jacques Gounon restera Président du conseil d'administration.

