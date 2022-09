Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: des visites organisées pour les JEP information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Getlink indique qu'il ouvrira exceptionnellement ses portes au public, samedi 17 septembre, pour une visite-découverte du Terminal Eurotunnel de Coquelles (Pas-de-Calais).



'La visite du Terminal Eurotunnel de Coquelles, d'une superficie de 650 hectares, soit l'équivalent de près de 1.000 terrains de football, sera l'occasion de faire connaître la richesse des activités de Getlink', explique le groupe d'infrastructures.



'Plusieurs visites d'une heure seront effectuées en bus et guidées par des collaborateurs du groupe qui dévoileront les secrets du terminal, les installations d'ElecLink et les coulisses de leur quotidien', poursuit-il.





