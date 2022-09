Getlink: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:47

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé aujourd'hui avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Getlink, qu'il ramène de 20,5 à 19 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire justifie la révision de son objectif par la remontée des taux d'intérêt et la menace de plus en plus précise d'une récession qui viendrait pénaliser le trafic de ses navettes camions.



BofA indique malgré tout s'attendre à une évolution tarifaire favorable sur tous les métiers et met en évidence les performances 'significativement meilleures que prévu' de l'interconnexion électrique ElecLink par rapport aux objectifs que s'était initialement fixé le groupe.



Oddo maintient également la recommandation Surperformance mais ajuste son objectif de cours à 19E (contre 21,3E) sur le titre.



' La baisse récente de la livre suscite quelques interrogations ', explique l'analyste. ' Le groupe réalise un peu plus de 50% de son chiffre d'affaires Eurotunnel en £ soit 36% de son chiffre d'affaires total avec environ 1/3 des coûts dans cette devise '.



Ainsi, note Oddo, une baisse de 10% de la livre entraîne une réduction de l'EBITDA de 4.2% et de 7.2% des FCF. Et pourrait impacter 'de -5.8% notre objectif de cours ', poursuit l'analyste pour qui ce scénario reste ' théorique : la livre a reculé de 7% depuis le mois de juillet mais est seulement 3.7% en dessous de la moyenne de 2021 '.



Oddo ajuste son objectif de cours à 19E. ' Nous relevons nos estimations d'EBITDA de 6.3% pour 2022 et de 11% pour 2023 ', détaille l'analyste. ' Nous intégrons les hypothèses de marché conduisant à relever notre CMPC à 5.98% contre 5.4% précédemment ', justifie Oddo.



La baisse du titre ' nous semble intégrer les risques macroéconomiques alors que le consensus continue de sous-estimer la contribution d'Eleclink et que le titre conserve son caractère spéculatif ', termine l'analyste.