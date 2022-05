Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: démarrage commercial réussi pour ElecLink information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Getlink fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières enchères et les premiers transferts d'électricité.



Lors des enchères de court terme conduites depuis le 24 mai, l'intégralité de la capacité disponible a été vendue. La première enchère mensuelle sera lancée dès le 1er juin pour le mois de juillet et sera accessible via la platerforme JAO (Joint Allocation Office).



Interconnexion d'une capacité d'un gigawatt reliant la France au Royaume-Uni, via un câble de 52 km dans le Tunnel sous la Manche, ElecLink contribuera à la sécurité d'approvisionnement et la décarbonation de l'énergie consommée.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.41%