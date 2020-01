GETLINK : Deborah Merrens est nommée Chief Commercial Officer d'Eurotunnel le Shuttle

(AOF) - Getlink annonce que Deborah Merrens est nommée Chief Commercial Officer d'Eurotunnel le Shuttle à compter d'aujourd'hui en remplacement de Jo Willacy qui avait choisi de quitter ses responsabilités opérationnelles le 31 octobre dernier. Deborah reportera directement à François Gauthey, Directeur Général délégué du groupe et aura pour mission de pour poursuivre le développement du Shuttle avec ses équipes opérationnelles passagers et fret.

" Deborah Merrens, 54 ans, a acquis en Europe, aux Etats-Unis et en Asie une expertise internationale des secteurs du tourisme, du transport et des services aussi bien B2C que B2B ", explique le groupe.

Elle commence sa carrière chez Danone en 1991 en tant que UK Brand Manager. Deborah a déjà connu le groupe pour y avoir déjà travaillé deux ans à Londres entre 1995 et 1997 en tant que Directrice Advertising et Marque. Elle a travaillé ensuite pour Delta Airlines, British Airways et Hilton Worlwide, dont elle a été Directrice Marketing.

En 2010, Deborah rejoint Mastercard à Singapour comme Senior Vice President, Consumer and Digital Marketing pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, avant d'être nommée Vice President Global Marketing and Customer Experience de Global Blue, spécialiste du shopping détaxé.