Getlink: dans le vert, appuyé par l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Le titre Getlink progresse de près de 2% à la bourse de Paris, soutenu par une analyse d'Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur la valeur, avec un objectif de cours relevé de 19,5 à 20 euros.



Le bureau d'analyses indique que si le 1er trimestre était ressorti 10% en-dessous du niveau de 2019, il s'attend à un 2e trimestre en hausse de 14%.



'L'activité navettes profite non seulement d'une amélioration du trafic (+6% vs T2 2019 pour les poids lourds et -13% pour les véhicules légers vs respectivement -15% et -38% au T1) mais également d'effets prix / mix toujours très favorables avec en particulier, la mise en place depuis le 1er avril 2022 de l'Electricity Value Adjustment (+10 E facturés par traversée aux poids lourds pour compenser la hausse des tarifs de l'électricité)', note Oddo.



L'EBITDA devrait être en hausse de près de 4% par rapport à 2019 mais le résultat net sera en revanche pénalisé par la hausse des frais financiers (dette indexée à l'inflation).