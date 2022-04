Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: croissance de 46 % du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en croissance de 46 % à taux de change constant, à 227,8 millions d'euros au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.



' Il a été porté par le retour du trafic passagers sur les Navettes et Eurostar à la suite de la levée progressive des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire au cours du trimestre et la normalisation du trafic camions ' indique la direction.



Le chiffre d'affaires d'Eurotunnel est en hausse de 57 % à 194,8 millions d'euros.



L'activité Navettes atteint un chiffre d'affaires de 137,6 millions d'euros, en hausse de 55 % porté par les hausses des trafics aussi bien passagers que camions.



Le trafic voitures connait une hausse de 156 % sur les trois premiers mois de l'année. La part de marché voitures d'Eurotunnel sur le premier trimestre 2022 s'établit à un niveau de 75 %. Le trafic camions d'Eurotunnel connait une hausse de fréquentation de +23 %.





