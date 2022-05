Getlink: création d'une chaire avec TSE sur le climat information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Getlink et Toulouse School of Economics (TSE) annoncent la création de l'Initiative for Effective Corporate Climate Action, un espace de recherche et d'échanges, qui 'veut explorer les déterminants de l'efficacité de l'action climatique des entreprises'.



Les activités de cette chaire consisteront en des travaux de recherche, des séminaires et workshops, le développement d'études de cas et de projets conduits par des étudiants, ainsi que des publications et événements de valorisation des résultats de la recherche.