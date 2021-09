Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : contrat de 25 ans avec Colt information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Getlink annonce avoir signé un contrat de 25 ans avec Colt Technology Services, contrat qui verra ce dernier installer son réseau 'IQ' dans le tunnel sous la Manche, permettant une capacité de transfert de plusieurs térabits par seconde par paire de fibres. Colt effectuera l'installation et l'exploitation complète du réseau sécurisé, tandis que Getlink se chargera de la maintenance. Cet accord générera un minimum de 185 millions d'euros sur la période pour Getlink, dont plus d'un tiers sera perçu sur les cinq premières années. Les contrats existants de fibre 'noire' installée en 1998 expireront progressivement jusqu'en 2025, et Colt en reprendra l'exploitation. L'augmentation significative de la bande passante permettra de répondre à la forte croissance du trafic de données attendue d'ici 2025.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.09%