Getlink : CA quasi stable à changes constants en 2019 Cercle Finance • 23/01/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Getlink affiche pour 2019 un chiffre d'affaires en très légère hausse d'un million d'euros à 1,085 milliard, à taux de change constant, sa dixième année consécutive de croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constant. 'Nous estimons que les aléas liés au Brexit et les mouvements sociaux en France ont pénalisé le chiffre d'affaires d'environ 18 millions d'euros', précise Jacques Gounon, le PDG du groupe d'infrastructures de transport exploitant le tunnel sous la Manche. A 957,6 millions d'euros, le CA d'Eurotunnel a enregistré une légère baisse, la diminution de 2% des revenus de navettes l'ayant emporté sur une hausse de 3% de ceux du réseau ferroviaire. En revanche, le CA d'Europorte a augmenté de 4% à 126,5 millions.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.39%