Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink - CA en baisse de 9% au T1, abandon des objectifs 2020 Reuters • 23/04/2020 à 07:42









23 avril (Reuters) - * GETLINK - CA DU T1 S'ÉLÈVE À 233 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 9% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PASSÉE ET À PÉRIMÈTRE COMPARABLE * GETLINK - CA DES NAVETTES EUROTUNNEL AU T1 DE 133,6 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 9% DU FAIT DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION * GETLINK - EUROPORTE: CA DU T1 EN BAISSE DE 5% À 30,7 MILLIONS D'EUROS, LARGEMENT DÛ À LA GRÈVE DE LA SNCF EN JANVIER * GETLINK - IL N'EST PLUS POSSIBLE DE MAINTENIR LES OBJECTIFS D'EBITDA 2020 * GETLINK EST DANS L'ATTENTE DES DÉCISIONS À VENIR DES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS POUR POUVOIR COMMUNIQUER ULTÉRIEUREMENT SUR UN OBJECTIF D'EBITDA RÉVISÉ * GETLINK CONFIRME ÊTRE EN MESURE DE FAIRE FACE AUX ÉCHÉANCES DU SERVICE DE LA DETTE EN 2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.18%