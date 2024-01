Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: CA annuel en progression de 14% information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Getlink affiche un chiffre d'affaires de près de 1,83 milliard d'euros pour 2023, un niveau historique et en hausse de 14% à taux de change constant, et réitère sa confiance dans sa capacité à dépasser un EBITDA annuel de 910 millions.



Le groupe d'infrastructures de transport met en avant la contribution d'ElecLink en année pleine (mise en service en mai 2022), avec un chiffre d'affaires généré de 558 millions d'euros, dans un marché de l'électricité toujours porteur.



Par ailleurs, sa division Eurotunnel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% à 1,12 milliard, soutenu notamment par la performance du réseau ferroviaire (+26%), tandis qu'Europorte a vu le sien s'accroitre de 9% à 150 millions d'euros.





