Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : bien orienté après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 23/02/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,2% profitant de l'analyse d'UBS. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur Getlink, avec toutefois un objectif de cours abaissé de 15,8 à 15,3 euros, soit un potentiel de hausse estimé à 12% pour le titre de l'opérateur du tunnel sous la Manche. 'Les données préliminaires pour février indiquent une nouvelle faiblesse potentielle des volumes de fret à travers le Pas de Calais', indique le broker, qui abaisse donc sa prévision de trafic 2021 pour les passagers et le fret.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.17%