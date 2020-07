Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de moitié de l'EBITDA semestriel Cercle Finance • 23/07/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Getlink annonce un EBITDA consolidé du premier semestre 2020 un peu plus que divisé par deux (-52%) à 123 millions d'euros (dont 120 millions générés par Eurotunnel), pour un chiffre d'affaires en recul de 29% à 369 millions. Le groupe d'infrastructures de transport, opérateur du tunnel sous la Manche, a vu le CA de sa filiale Eurotunnel chuter de 32% à 311 millions d'euros, alors que celui de sa filiale Europorte n'a diminué que de 12% à 58 millions. Compte tenu des incertitudes qui demeurent, Getlink donne une indication d'EBITDA pour l'année 2020 de 350 millions d'euros, sous réserve qu'il n'y ait pas de re-confinement. L'indication 2022 a été retirée compte tenu du contexte sanitaire.

