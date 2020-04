Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de 9% du CA trimestriel Cercle Finance • 23/04/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Getlink annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 233 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport à la même période en 2019 et à périmètre comparable, 'baisse logique due à l'impact de la pandémie du Covid-19'. Le chiffre d'affaires d'Eurotunnel a reculé de 9% à 202,1 millions d'euros, baisse observée à la fois pour les activités navettes et réseau ferroviaire, tandis qu'Europorte a connu une diminution de son chiffre d'affaires de 5% à 30,7 millions. Getlink considère que les décisions prises par les Pouvoirs Publics pour faire face à la crise sanitaire actuelle ne rendent plus possible le maintien des objectifs d'EBITDA 2020. Il communiquera ultérieurement sur un objectif d'EBITDA 2020 révisé.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.18%