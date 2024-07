Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: baisse de 5% du trafic de camions en juin information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, indique que son service LeShuttle a transporté 216.772 véhicules de tourisme au mois de juin, en hausse de 1% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 97.501 camions, en baisse de 5%.



Près de 968.000 véhicules de tourisme et plus de 600.000 camions ont ainsi traversé la Manche à bord des navettes du groupe depuis le 1er janvier, des nombres en baisse de 4% dans les deux cas par rapport aux six premiers mois de l'année précédente.





