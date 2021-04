Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de 33% du chiffre d'affaires trimestriel Cercle Finance • 22/04/2021 à 08:19









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en baisse de 33 %, à taux de change constant, à 154,4 millions d'euros. À 122,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires d'Eurotunnel est en baisse de 39 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Le trafic voitures enregistre une baisse de 72 % sur les trois premiers mois de l'année. Le trafic camion d'Eurotunnel connait une baisse de fréquentation de -21 % sur les trois premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020. Eurostar enregistre un trafic transmanche en baisse de 95 % au premier trimestre 2021. ' L'absence de visibilité à court terme n'entame pas la confiance du Groupe dans la solidité de ses différentes activités, leur potentiel de croissance à moyen et long terme, et sa capacité à améliorer sa performance opérationnelle et environnementale ' indique le groupe.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.12%