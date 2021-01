Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de 24% du CA en 2020 Cercle Finance • 21/01/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Getlink publie un chiffre d'affaires de 815,9 millions d'euros au titre de son exercice 2020, en baisse de 24% à taux de change constant, dont un CA d'Eurotunnel de 692,6 millions (-27%) et un CA d'Europorte de 122,7 millions (-3%). Au sein d'Eurotunnel, le CA des navettes a baissé de 17% et celui du réseau ferroviaire a chuté de 48%, compte tenu de la forte réduction des trajets effectués dans un contexte dégradé par la crise sanitaire et les politiques de confinement. De son côté, Europorte a été soutenu par la forte demande de trains additionnels de dernière minute pour l'acheminement de produits nécessaires à la fabrication de gel hydroalcoolique ainsi qu'au démarrage de nouveaux trafics nationaux et internationaux.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.73%