Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de 19% de l'EBITDA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, publie un résultat net consolidé du premier semestre 2021 en perte de 123 millions d'euros, mais un EBITDA consolidé qui demeure positif, en baisse de 19% à 100 millions. Le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures s'établit à 326 millions, en baisse de 12% par rapport au premier semestre 2020, fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire mondiale ainsi que par le Brexit. S'il confirme sa volonté d'améliorer ses performances, Getlink prévient que 'tant que les gouvernements ne fixeront pas de cadre stable concernant les voyages transfrontaliers, il ne sera pas en mesure de donner de trajectoire financière'.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris 0.00%