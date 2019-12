Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : baisse de 13% du trafic navettes en novembre Cercle Finance • 12/12/2019 à 08:34









(CercleFinance.com) - Getlink (ex Eurotunnel) indique que ses navettes passagers ont transporté 142.106 véhicules de tourisme en novembre 2019, en baisse de 13% par rapport au même mois de 2018, pénalisées par le climat d'incertitude en Grande-Bretagne lié aux élections. De son côté, Le Shuttle Freight a transporté 130.952 camions, en diminution de 13% par rapport à novembre 2018, doublement pénalisé par un effet de stockage observé au mois d'octobre en prévision du Brexit ainsi qu'un effet calendaire défavorable. Depuis le 1er janvier 2019, 2.418.827 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit une baisse de 2% par rapport à 2018, et près de 1,5 million poids-lourds ont été transportés à bord des Navettes Le Shuttle Freight, en recul de 6% à période comparable.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.23%