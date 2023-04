Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : au-delà des 16,6E, peut viser 16,9 puis 18E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - Getlink grimpe vers 16,5EE (via l'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 15,95E), ce qui valide le 1er objectif : le retracement des 16,6E, le zénith de la mi-mars (ex-plancher du 30/06/2022).

La résistance suivante se dessine maintenant vers 16,9E: elle remonte au 18/02/2020, Getlink tentera ensuite de rallier les 18E (mi-septembre 2022).





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.83%