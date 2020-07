Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : arrivée du nouveau directeur général Cercle Finance • 02/07/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Getlink fait part de l'arrivée de Yann Leriche au poste de directeur général, conformément à la décision prise par le conseil d'administration le 30 janvier dernier, Jacques Gounon devenant quant à lui président du conseil d'administration. Yann Leriche était depuis 2017 directeur général de Transdev Amérique du Nord, en charge des activités américaines et canadiennes du groupe. Il était également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev.

