Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: ADIA dépasse les 10% des droits de votes information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 mars, directement et par l'intermédiaire de sa filiale Platinium Compass, le seuil de 10% des droits de vote de Getlink et détenir 7,29% du capital et 10,96% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Platinum Compass n'envisage pas d'augmenter sa participation dans Getlink, ni de demander un ou plusieurs sièges au conseil d'administration de cette maison-mère d'Eurotunnel.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.51%