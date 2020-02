GETLINK: activité stable, mais le Brexit et les grèves en France ont pesé

(AOF) - Getlink a publié un résultat net de 159 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2019, en hausse de 20%. Le résultat opérationnel (EBIT) s'améliore de 3% à 409 millions d'euros, alors que le résultat opérationnel courant et la marge d'exploitation reculent respectivement de 5% et 2%. Le chiffre d'affaires reste lui stable à 1,09 milliards d'euros. Les charges d'exploitation s'élèvent à 525 millions d'euros, en hausse de 3%, en raison de coûts non récurrents liés notamment à la préparation au Brexit. Le groupe proposera un dividende 41 centimes (+14%).

Eurotunnel, qui représente 88% de l'activité de Getlink, a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,3% à 958 millions d'euros, en raison notamment du mouvement des douaniers français au printemps 2019 et aux grèves survenues en décembre, qui ont provoqué au total une perte de 14 millions d'euros.

L'activité Service Navettes a reculé de 1,6%, générant un chiffre d'affaires à 630 millions d'euros, alors que le Réseau Ferroviaire a engendré un revenu de 315 millions d'euros, transport de passagers et fret confondus, en hausse de 3 %. Au total, 11 046 608 voyageurs Eurostar ont emprunté le Tunnel en 2019 (+0,7%), ce qui qui représente un record historique. Le fret est en hausse de 3,2% malgré les grèves.

Getlink se fixe comme objectif 2020 de générer un EBITDA de 580 millions d'euros au taux de change de 1 £=1,14 € et à périmètre constant. Le groupe se montre toutefois prudent face aux incertitudes liées au Brexit et à l'épidémie de coronavirus. Il maintient néanmoins son objectif de dépasser 735 millions d'euros d'EBITDA à l'horizon 2022 (à 1 £=1,14 €) suite à la mise en service de l'interconnexion électrique d'ElecLink prévue à partir de mi-2021.

