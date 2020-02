Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : accord pour l'égalité hommes-femmes chez Eurotunnel Cercle Finance • 21/02/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la signature par Eurotunnel et ses trois organisations syndicales représentatives en France, CFE-CGC, CGT et FO, d'un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise. Le groupe d'infrastructures précise que cet accord repose sur quatre axes principaux, à savoir le recrutement et la mixité dans l'emploi, les initiatives auprès des populations scolaires, l'égalité salariale, les conditions de travail et la vie de famille.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.48%