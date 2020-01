Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : -7% de trafic pour le Shuttle Freight en décembre Cercle Finance • 14/01/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'en décembre 2019 ses navettes passagers ont transporté 233.232 véhicules de tourisme, en baisse de 1% en comparaison annuelle, et que son Shuttle Freight a transporté 121.939 camions, en recul de 7%. Sur l'ensemble de 2019, plus de 2,6 millions véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit une baisse de 2%, et près de 1,6 million poids-lourds ont été transportés à bord des Navettes Le Shuttle Freight, en recul de 6%. Le groupe d'infrastructures, opérant le tunnel sous la Manche, explique 'avoir été affecté, durant l'année écoulée, par la grève des Douanes françaises, les incertitudes liées au Brexit et la baisse du marché automobile'.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.59%