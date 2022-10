Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: +50% de trafic des navettes passagers en septembre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que Le Shuttle, son service de navettes pour véhicules de tourismes, en a transporté 203.491 au mois de septembre 2022, soit une hausse de 50% par rapport à la même période de l'année précédente.



En revanche, le groupe d'infrastructures de transport indique que Le Shuttle Freight n'a transporté que 112.899 camions dans le tunnel sous-marin le mois dernier, marquant une légère baisse de 3% par rapport à septembre 2021.



Depuis le 1er janvier, près de 1,7 million de véhicules de tourisme et plus de 1,1 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes, des nombres en hausses respectives de 163% et 12% par rapport à la même période de 2021.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.85%