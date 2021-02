Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : -37% de trafic pour les navettes camions en janvier Cercle Finance • 05/02/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - En janvier 2021,le Shuttle Freighta transporté 82484 camions, soit une baisse de -37 % par rapport à janvier 2020, dans un marché en retrait, annonce Getlink. Trois éléments impactent le marché : le stockage réalisé avant l'accord du Brexit, l'adaptation aux nouvelles réglementations administratives post-Brexit ainsi que les contraintes liées à la crise sanitaire. En janvier 2021,le Shuttlea transporté 46579 véhicules de tourisme (-71% par rapport à janvier 2020). Le marché passagers continue en effet d'être impacté par les fortes restrictions de voyage des gouvernements britannique et français en raison de la pandémie actuelle.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.58%