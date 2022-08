Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: +176% de trafic de navettes passagers en juillet information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel qui exploite le tunnel sous la Manche, indique que son service de navettes passagers Shuttle a transporté 270.691 véhicules de tourisme le mois dernier, soit une hausse de 176% par rapport à juillet 2021.



De son côté, Le Shuttle Freight a transporté 115.712 camions, soit une baisse de 1% par rapport à juillet 2021, en raison notamment des difficultés rencontrées sur les routes britanniques aux abords de Folkestone et Douvres.



Depuis le 1er janvier, plus de 1.143.000 véhicules de tourisme et plus de 882.000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes, des nombres en augmentations respectives de 227% et de 16% par rapport aux sept premiers mois de l'année dernière.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.09%