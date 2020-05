Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Pas de baisse majeure en vue mais un ajustement possible-Sycomore AM Reuters • 05/05/2020 à 13:52









PARIS, 5 mai (Reuters) - Une nouvelle baisse d'ampleur est peu probable sur les marchés financiers mais un ajustement n'est pas à exclure, notamment en raison de la résurgence du risque politique, dit-on chez Sycomore Asset Management. "Nous ne pensons pas qu'il y ait de baisse majeure à venir des marchés mais un ajustement de l'ordre de 10 à 15% nous paraît possible", a déclaré mardi Stanislas de Bailliencourt responsable de l'allocation d'actifs pour la société de gestion, lors d'une conférence en ligne. Plusieurs éléments pourraient contribuer à cet ajustement, à commencer par le récent regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine, accusée par Washington d'être responsable de la propagation du coronavirus, a-t-il dit. "Un deuxième élément pourrait être une prise en compte plus générale de l'impact économique de la crise partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis mais également en Europe", a-t-il ajouté. Une levée des mesures de confinement plus tardive que prévu pourrait ramener, elle aussi, de la volatilité sur les marchés, selon Stanislas de Bailliencourt. "Nous sommes un peu déçus en ce qui concerne les perspectives de sortie rapide du confinement", a-t-il dit. "Nous voyons bien que cela va traîner un peu plus longtemps." Le contexte général n'en demeure pas moins favorable aux actions, la qualité et la rentabilité des actifs jugés traditionnellement plus sûrs s'étant fortement dégradées, a-t-il ajouté. "Il y a à la fois un record de liquidité disponible dans l'ensemble des zones développées et, contrairement aux crises précédentes, la disparition de la rentabilité sur les actifs par défaut ou les actifs de substitution", a-t-il dit. "Il n'y a pas vraiment d'appétit pour les actifs de substitution avec peu de sorties de capitaux des marchés d'actions, ce qui est très différent de ce qui avait été observé lors de la crise de 2008-2009." (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

