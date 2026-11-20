Gestion obligataire : Maxime Bony intègre le pôle Absolute / Total Return de Groupama AM

(Zonebourse.com) - Groupama Asset Management annonce la nomination de Maxime Bony, CFA, en qualité de gérant taux total return. Fort de près de dix années d'expérience en gestion active obligataire, il rejoint le pôle Absolute / Total Return dirigé par Nicolas Leprince.

Maxime Bony, CFA, dispose d'une expertise couvrant l'ensemble du spectre obligataire, des taux souverains au crédit, ainsi qu'une maîtrise des instruments dérivés, notamment des futures et des options.

Avant de rejoindre Groupama Asset Management, il occupait depuis 2023 les fonctions de gérant obligataire chez Sienna Gestion, où il intervenait sur des fonds et mandats Crédit et Aggregate, ainsi que sur une stratégie de performance absolue.

Il a auparavant exercé les mêmes fonctions chez Unofi Gestion d'Actifs, de 2019 à 2023, ainsi que, précédemment, chez Covéa Finance, de 2016 à 2019.

Diplômé d'un master en finance de Toulouse Business School, il est également titulaire du CFA Certificate in ESG Investing.

Placée sous la responsabilité de Nicolas Leprince et rattaché à Stéphan Mazel, directeur des gestions obligataires, le pôle s'appuie sur les expertises développées de longue date par la société de gestion, dont les équipes obligataires gèrent aujourd'hui plus de 6,4 milliards d'euros d'actifs.

Face à l'évolution des politiques monétaires et aux disparités entre les différents segments obligataires, le pôle Absolute / Total Return a vocation à développer des stratégies associant allocation dynamique et gestion active des risques, afin de tirer parti des opportunités offertes par les marchés de taux et de crédit tout en adaptant les expositions aux différentes configurations économiques et financières.

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