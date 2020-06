Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les petites capitalisations françaises ont de l'avenir-Amplegest Reuters • 15/06/2020 à 12:17









PARIS, 15 juin (Reuters) - Les petites valeurs françaises ont souffert en Bourse depuis plus de deux ans mais constituent toujours une sérieuse opportunité d'investissement et pourraient tirer leur épingle du jeu dans le monde d'après le coronavirus, dit-on chez Amplegest. Ces "small caps" ont subi une correction qui a entraîné une contraction de leurs multiples de valorisation et risquent d'avoir du mal cette année à enregistrer une croissance de leurs résultats, reconnaît Augustin Bloch-Lainé, gérant actions en charge des fonds Amplegest MidCaps et Amplegest PME, dans une note publiée lundi. A plus long terme, cependant, l'optimisme est permis, selon lui. "La crise du Covid-19, qui a mis en lumière la nécessité de revenir à une production locale et à une consommation raisonnée et responsable, pourrait même déboucher sur un monde nouveau qui appartiendra davantage aux PME qu'aux grandes multinationales", écrit-il. Avec des chaînes logistiques plus simples et plus locales, les petites entreprises auront certainement moins besoin de se réinventer que les grandes, fait-il valoir avant de citer quelques exemples de valeurs à suivre. Bilendi ALBD.PA , fournisseur de panels pour les instituts de sondage, Virbac VIRB.PA , spécialiste de la santé animale, ou encore Fountaine Pajot ALFPC.PA , leader mondial du catamaran, ont chacun des atouts pour profiter de l'évolution des modes de consommation, selon le gérant. Augustin Bloch-Lainé aime bien aussi Ateme ATEME.PA , qui propose des solutions de compression vidéo, Xilam Animation XIL.PA , un producteur de contenus pour les enfants, et Pharmagest PHAI.PA , éditeur de solutions logicielles pour le secteur de la santé. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.