GESTION-Le monde d'après n'est pas pour demain-Arkéa IS

PARIS, 21 avril (Reuters) - La crise du coronavirus risque fort de se prolonger, ce qui rend prématurées les multiples prédictions du moment sur les contours du monde d'après, dit-on chez Arkéa Investment Services. "On pense que le monde de maintenant va durer un certain temps, plus longtemps que ce que l'on croit", à déclaré mardi Sébastien Barbe, président du directoire d'Arkéa IS, lors d'une conférence en ligne. Le déconfinement sera sans doute plus lent que ce que prévoient les plus optimistes, sans oublier la troisième vague de la pandémie qui déferle actuellement sur les pays émergents, a-t-il dit. La crainte des autres qui s'est installée avec cette pandémie et la peur d'un nouveau virus ne disparaîtront pas du jour au lendemain, et le redémarrage de l'activité prendra du temps, selon lui. "La reprise économique va exister mais risque d'être beaucoup plus longue qu'anticipé", a-t-il dit. Les questions sociales pèseront également avec des critiques de la gestion de la crise et des revendications de la part des catégories de population les plus touchées par les effets de la pandémie, selon Sébastien Barbe. Cet horizon anxiogène n'empêche pas de nombreux analystes de rêver d'un monde différent, a-t-il souligné. UN AVENIR POUR LA "MONNAIE HÉLICOPTÈRE" ? "Ce serait un monde plein de bonne volonté, un monde meilleur dans lequel on réinvestirait dans le système de santé et dans le système industriel, dans lequel on relocaliserait, un monde avec davantage de technologie et de télétravail", a-t-il détaillé. Les auteurs de ces prophéties semblent faire peu de cas de l'impact de la crise en termes de chômage et de faillites et du peu de visibilité de larges pans de la population sur leur avenir, selon le président du directoire d'Arkéa IS. "Il y a beaucoup d'avis sur le monde d'après", a-t-il dit. "On a le temps de les lire et de faire le tri." Sébastien Barbe n'en voit pas moins plusieurs tendances se dessiner, notamment un nouveau rôle pour les banques centrales avec l'avènement de la "monnaie hélicoptère", soit la distribution directe d'argent aux populations. "C'est déjà une réalité aux Etats-Unis et dans d'autres pays et cela pourrait le devenir rapidement dans la zone euro", a-t-il dit. "On va entrer durablement dans un système dans lequel dès que cela va mal, les banques centrales impriment des billets." Il faut miser également sur davantage de régulation, non plus financière comme après la crise de 2008-2009 mais cette fois pour s'attaquer à la surcapacité de production de certains secteurs, selon lui. Le monde d'après pourrait être aussi plus dirigiste avec davantage d'intervention et de la part des Etats et voir se développer une crispation dans les relations internationales déjà amorcée avant la crise avec le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, a dit Sébastien Barbe. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

