GESTION-Le climat reste favorable aux actifs risqués-Unigestion

PARIS, 16 juin (Reuters) - Le climat de marché reste favorable aux actifs risqués malgré le retour de la volatilité sur fond d'inquiétudes pour la reprise économique et de peur d'une deuxième vague de la pandémie de coronavirus, dit-on chez Unigestion. Les sombres perspectives économiques de la Réserve fédérale et des signes d'un regain du nombre de contaminations en Chine et dans certains Etats américains ont ramené la crainte chez les investisseurs, explique Salman Baig, gérant de portefeuille pour la société, dans une note publiée mardi. "Bien que les faits aient démontré l'impact volatil et pernicieux du virus sur l'économie mondiale, nous pensons que ces craintes restent exagérées", écrit-il. Le soutien apporté par les politiques monétaires et budgétaires reste fort, les données macroéconomiques s'améliorent clairement et l'augmentation des nouveaux cas n'est pas suffisante pour déclencher un retour au confinement, argumente-t-il. "Ce point de vue constructif sur la reprise préconise de privilégier les actifs liés à la croissance, de réduire les expositions à court terme aux actifs réels et de diminuer les actifs défensifs tels que les obligations d'État", écrit le gérant. La correction significative intervenue la semaine dernière après un vif rebond de près de trois mois ne signifie pas que les actions, dont les valorisations demeurent attractives et qui offrent des performances bien supérieures à celles des obligations, n'ont plus de marge de progression, selon Salman Baig. L'exposition aux actifs risqués doit toutefois s'accompagner d'une certaine prudence avec le maintien de stratégies de couverture, notamment par le biais d'options, ajoute-t-il. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

