GESTION-Le ciel n'est pas si sombre pour les "anges déchus"-Groupama AM

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les dégâts de la crise sanitaire sur les entreprises ont augmenté le nombre des dégradations en catégorie spéculative par les agences de notation mais les perspectives pour ces "anges déchus" ("fallen angels") ne sont pas aussi sombres qu'on aurait pu le craindre, dit-on chez Groupama Asset Management. Le montant de la dette libellée en euro passée depuis le début de l'année de la catégorie investissement ("investment grade") à la catégorie spéculative ("high yield") s'élève à 47 milliards d'euros, avec des grands noms comme Lufthansa LHAG.DE , Renault RENA.PA , Valeo VLOF.PA ou encore ArcelorMittal MT.LU , lit-on dans une note publiée lundi par la société de gestion. La segment "high yield" en Europe représente désormais 380 milliards d'euros de dettes après avoir longtemps stagné autour de 300 milliards, un gonflement qu s'explique notamment par l'atterrissage de nombreux "anges déchus" dans cette partie de l'univers du crédit. La situation est cependant meilleure qu'attendu, même si dix à 15 milliards d'euros de dettes "investment grade" pourraient encore basculer en catégorie "high yield" d'ici à la fin de l'année, lit-on dans la note. Même soulagement du côté des taux de défaut, poursuivent Stephan Mazel et Guillaume Lacroix, respectivement responsable de la gestion crédit et gérant "high yield" chez Groupama AM. "En avril, les agences de notation anticipaient un taux de défaut de l'ordre de 8% par an sur le segment high yield en Europe", écrivent-ils. "Or le taux de défaut des emprunteurs reste actuellement autour de 4,9% et ne devrait pas dépasser le seuil des 5 à 6% dans les prochains mois." Les "anges déchus" bénéficient des mesures de soutien aux entreprises, comme les prêts garantis par l'Etat (PGE) en France, en attendant la possibilité que la Banque centrale européenne ajoute cette classe d'actifs à sa liste de rachats, à l'image de ce que vient de faire la Réserve fédérale, lit-on dans la note. Dans ce contexte, le "high yield" offre aux investisseurs des perspectives de rendement intéressantes, à la condition de se montrer sélectif et de se tenir à l'écart des émetteurs les plus vulnérables, dit-on chez Groupama AM. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

