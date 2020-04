Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-La sortie du confinement nécessaire mais risquée-Ostrum AM Reuters • 07/04/2020 à 12:23









PARIS, 7 avril (Reuters) - Les gouvernements envisagent ouvertement une sortie du confinement nécessaire pour limiter les dégâts économiques provoqués par la pandémie de coronavirus mais non sans risques, dit-on chez Ostrum Asset Management. L'environnement macroéconomique ne cesse de se dégrader, notamment aux Etats-Unis, où l'explosion du chômage témoigne d'une entrée de la première économie du monde en récession, a déclaré mardi Philippe Waechter, directeur de la recherche économique pour la société de gestion. "Le mouvement a été extrêmement rapide et va continuer de s'accroître", a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique. "L'économie américaine est en récession et l'ampleur du choc est quelque chose que l'on n'a pas vu depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. On va avoir une économie qui n'aura probablement plus les capacités d'être la locomotive qu'elle a été par le passé", a-t-il ajouté. Le choc économique sera violent aussi en Europe, avec une perte de croissance provoquée par les mesures de confinement estimée à 2% par mois, a poursuivi l'économiste. "Le schéma économique reste très négatif et c'est pour cela que chacun est en train de chercher la façon dont il pourrait sortir de ce confinement afin de faire en sorte que le coût économique ne soit pas trop élevé", a dit l'économiste. "Il y a un vrai choix qui doit être fait", a-t-il ajouté en évoquant la nécessité de maintenir la distanciation sociale pour limiter la contamination, avec la possibilité d'utiliser les mesures de géolocalisation qui ont été prises en Asie. "On arbitre entre un choix économique et des libertés individuelles, ce qui peut se percevoir de façon rationnelle à court terme, mais il faudra être attentif au risque de voir de telles mesures s'installer dans la durée", a-t-il dit. UNE IMPULSION POLITIQUE NÉCESSAIRE La levée des mesures de confinement présente en outre le risque de faire remonter le nombre de cas de contamination, a souligné l'économiste. Un autre aspect concerne la relance de l'activité, qui prendra du temps et nécessitera une impulsion politique, selon Philippe Waechter. "Il est probable que la relance de l'activité passera par de l'investissement public", a-t-il dit avant d'appeler les institutions européennes à réfléchir à un mode de financement approprié. "On sait qu'il y a toute une réflexion autour des coronabonds et beaucoup d'interrogations parce que les Néerlandais et les Allemands ne veulent pas mutualiser ce risque", a-t-il dit. "La question est complexe, même si certains disent que les Allemands sont en train d'évoluer sur ces questions. Il va falloir trouver des arguments à la fois pour financer le choc et pour le mutualiser". Cette problématique sera au coeur de la visioconférence des ministres des Finances de la zone euro prévue dans l'après-midi. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

