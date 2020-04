Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-La mondialisation n'a pas dit son dernier mot-Pictet AM Reuters • 27/04/2020 à 15:11









PARIS, 27 avril (Reuters) - La crainte que le coup d'arrêt porté au commerce mondial par les mesures de confinement mises en place pour enrayer la pandémie de coronavirus persiste après la crise n'est pas forcément justifiée, dit-on chez Pictet Asset Management. "Il existe de bonnes raisons de penser que, même si le réseau de relations économiques internationales va probablement changer, peut-être significativement, le commerce n'en sera pas pour autant endommagé de façon catastrophique", écrit Patrick Zweifel, chef économiste chez Pictet AM, dans une note publiée lundi. "Au contraire, une partie des flux de produits physiques sera remplacée par des services numériques", dit-il en faisant valoir que la crise pourrait avoir donné une impulsion supplémentaire à l'automatisation ainsi qu'aux technologies permettant le travail à distance ou encore au commerce et à la formation en ligne. Certaines sociétés seront tentées de rapatrier leur production pour se prémunir contre la rupture des chaînes d'approvisionnement mais, là encore, la mondialisation a de beaux jours devant elle, estime l'économiste. "Le principe des avantages comparatifs ne va pas disparaître" écrit-il. "Il sera toujours plus rentable de s'approvisionner dans d'autres pays pour certains biens et matériaux." Certes, les sociétés voudront diversifier leurs fournisseurs afin de réduire leur vulnérabilité, l'on assistera sans doute à une régionalisation des échanges et les obstacles aux voyages internationaux devaient rester en place pendant un certain temps, admet-il. "Néanmoins, si la mondialisation est bien menacée dans le monde post-coronavirus, il est plus probable que le commerce international adopte de nouvelles formes au lieu d'être véritablement ébranlé", dit-il. La crise actuelle souligne en outre la nécessité d'une coopération multilatérale, notamment dans le domaine de la santé, ajoute Patrick Zweifel avant de souhaiter que le commerce international, déjà menacé avant la crise par les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, ne se recroqueville pas. "L'augmentation du commerce mondial au cours des dernières décennies, favorisée par la chute de certaines barrières comme les droits de douane, a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté, non seulement en Asie mais aussi à travers le monde entier", écrit-il. "Nous ne devons pas permettre que la pandémie balaie tout ce qui a été accompli." (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

