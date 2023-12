Gestion durable des terres : Mirova vise 350 millions d’euros

(AOF) - À l’occasion de la 28ème Convention des Parties (COP28), Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, annonce la finalisation du déploiement du fonds Land Degradation Neutrality (LDN) et le projet de lancement de Mirova Sustainable Land Fund 2 (MSLF2), sa seconde stratégie dédiée à la gestion durable des terres, qui vise à lever 350 millions d’euros auprès d’investisseurs publics et institutionnels.

Ce nouveau millésime soutiendra des projets d'agroforesterie, de foresterie durable et d'agriculture régénératrice dans les pays en voie de développement tout en préservant et restaurant la nature et le climat.

Le fonds de seconde génération MSLF2 s'appuiera sur une structure de financement mixte, mêlant capitaux publics et privés : l'engagement de fonds publics vise à réduire le risque et encourager l'investissement des investisseurs privés, générant ainsi un effet de levier pour mobiliser davantage de ressources pour la gestion des terres durables et la préservation du capital naturel.

MSLF2 conservera les modalités d'intervention de LDN - financement principalement sous forme de dette.