GESTION-Coronavirus-Le recul des bénéfices pas encore intégré-Natixis IM

PARIS, 25 mars (Reuters) - Les marchés financiers ont intégré la perspective d'une récession économique entraînée par la pandémie de coronavirus mais pas encore celle d'un repli pourtant inévitable des bénéfices des entreprises, dit-on chez Natixis Investment Managers. "Nous n'avons pas encore vu les dégâts sur les bénéfices", a déclaré mercredi David Lafferty, économiste de Natixis IM, lors d'une conférence téléphonique. "Les consensus tablent toujours sur une hausse des bénéfices du S&P-500 sur l'année, ce qui est proprement inimaginable", a-t-il ajouté. Les bénéfices des composants de l'indice de référence des gérants américains pourraient baisser de 30 à 35% en fonction des scénarios, ce qui ferait passer les multiples de valorisation à 11-13x, contre 14,8x à la clôture de mardi, selon ses estimations. Le repli du S&P-500 proprement dit pourrait atteindre 30-35%, voire 40-45% en cas de scénario noir, contre -24,5% à la clôture de mardi, toujours selon David Lafferty. "Le scénario d'une récession est déjà intégré dans les cours mais pas forcément les mauvaises nouvelles sur les bénéfices", a-t-il dit. "Il pourrait y avoir encore un peu de baisse, encore un peu de souffrance devant nous. Je dirais que nous en sommes à 70%-80% dans le repli." Tout dépendra évidemment de l'ampleur et de la durée de l'épidémie, a-t-il dit avant de saluer des réponses sanitaire, monétaire et budgétaire désormais à la hauteur, selon lui. "C'est très difficile de déterminer le pic de l'épidémie mais nous restons toujours sur le scénario d'une reprise graduelle, peut-être pas au début mais dans le courant du troisième trimestre", a-t-il dit. (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

