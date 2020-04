Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Beaucoup d'incertitudes autour de l'après-coronavirus-EDRAM Reuters • 01/04/2020 à 11:52









PARIS, 1er avril (Reuters) - Au-delà des effets désastreux de la pandémie de coronavirus sur l'économie, il convient d'ores et déjà de se pencher à la fois sur la période de latence qui suivra le pic de l'épidémie et sur la reprise qui viendra ensuite, souligne-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM). "Le plus important est de considérer ce que sera l'après-confinement", a déclaré mercredi Benjamin Melman, directeur de l'investissement pour la société de gestion, lors d'une conférence téléphonique. "On devine qu'il y aura une période de latence et que le retour à la normale sera progressif, ce qui est ce que l'on observe actuellement en Chine." Les mesures de distanciation continueront de peser une fois passé le pic de l'épidémie et des questions se posent sur le rythme auquel rouvriront les frontières, sans parler d'un éventuel retour de l'épidémie à l'automne sur lequel il est impossible de se prononcer mais qu'on ne peut écarter, a-t-il fait valoir. "On manque d'éléments pour se prononcer sur la période de latence, qui peut durer un certain temps, peut-être deux trimestres, et on est train d'essayer d'affiner le scénario de l'après, pour lequel de nombreuses questions se posent", a-t-il déclaré. "Au-delà de cette période de latence, on est en droit de se poser la question du rythme économique du prochain cycle, sachant que la seule certitude est que les déficits publics seront extrêmement élevés et qu'il faudra bien commencer à les réduire, ce qui aura un effet négatif sur la croissance", a-t-il ajouté. Le manque de visibilité interdit de grandes décisions en matière d'allocation d'actifs, selon Benjamin Melman, dont la société adopte une position neutre sur les actions et légèrement sous-pondérée sur le crédit. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

